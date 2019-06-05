В Саранске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже автомагнитолы

В Саранске сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали двоих парней, подозреваемых в краже автомагнитолы.

В вечернее время суток к экипажу вневедомственной охраны Росгвардии за помощью обратился мужчина, сообщивший, что он заметил с балкона своей квартиры двоих парней, которые проникли в салон его автомобиля. Горожанин вышел во двор, но незнакомцы к этому времени скрылись. Мужчина обнаружил пропажу автомагнитолы из салона машины.

В кратчайшие сроки сотрудники Росгвардии смогли задержать подозреваемых, которыми оказались два парня 1999 года рождения.

Для дальнейшего разбирательства молодые люди, которых опознал пострадавший, были переданы полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia