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Бывший глава Ковылкинского района стал директором электромеханического завода

Бывший глава Ковылкинского района стал директором электромеханического завода

Бывший руководитель администрации Ковылкинского района В. И. Ташкин занял должность директора электромеханического завода.

Ковылкинский электромеханический завод ранее возглавлял В. Д. Евтеев. 5 июня нового директора коллективу предприятия представил глава Мордовии Владимир Волков.

Глава Мордовии отметил большой вклад коллектива КЭМЗ и его руководителя В. Д. Евтеева в развитие промышленности региона, а также вручил последнему орден.

Стоит отметить, что В. Д. Евтеев рекомендовал бывшего главу Ковылкинского района на должность нового директора завода.

По информации «Известий Мордовии».

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