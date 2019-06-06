Бывший глава Ковылкинского района стал директором электромеханического завода

Бывший руководитель администрации Ковылкинского района В. И. Ташкин занял должность директора электромеханического завода.

Ковылкинский электромеханический завод ранее возглавлял В. Д. Евтеев. 5 июня нового директора коллективу предприятия представил глава Мордовии Владимир Волков.

Глава Мордовии отметил большой вклад коллектива КЭМЗ и его руководителя В. Д. Евтеева в развитие промышленности региона, а также вручил последнему орден.

Стоит отметить, что В. Д. Евтеев рекомендовал бывшего главу Ковылкинского района на должность нового директора завода.

По информации «Известий Мордовии».

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