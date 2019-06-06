У стадиона «Мордовия Арена» сменился директор

Новым директором стадиона «Мордовия Арена» стал Андрей Кочетков.

Ранее директором главного объекта наследия ЧМ-2018 был Алексей Порфененко. Причины кадровых перестановок пока что не сообщаются.

Новый директор главного стадиона Саранска ранее занимал должность исполнительного директора «Калининград Арены».

Стоит отметить, что кадровые перестановки произошли за несколько дней до матча между сборными России и Сан-Марино по футболу.

По информации «Известий Мордовии».

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