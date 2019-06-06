Владимир Волков распорядился увеличить объемы производства зерна

Глава Мордовии Владимир Волков 5 июня провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «КуйбышевАзот» Александром Герасименко.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся поставок минеральных удобрений в Мордовию. Глава региона отметил, что в настоящее время в республике имеет место динамичное развитие агропромышленного комплекса. Мордовия занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа по объему произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя.

Также Владимир Волков упомянул о том, что в прошлом году, когда наблюдались не самые благоприятные погодные условия, аграриям Мордовии удалось собрать 1,14 млн тонн зерна. Кроме того, глава региона заявил, что в нынешнем году ставится задача произвести не менее 1,5 млн тонн зерна, дабы удовлетворить растущие потребности животноводства.

По итогам рабочей встречи с ПАО «КуйбышевАзот» была достигнута договоренность о расширении ассортимента поставляемых в Мордовию удобрений.

По информации «Известий Мордовии».

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