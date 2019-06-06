В Саранске пожар унес жизнь 29-летнего парня

В Саранске произошел пожар, в результате которого погиб 29-летний парень.

Трагическое происшествие произошло утром 5 июня. В одной из квартир жилого дома №35, расположенного по адресу – улица Мордовская, вспыхнуло пламя.

В результате данного пожара погиб 29-летний гражданин. Известно, что молодой человек арендовал квартиру.

Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку на площади 6 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru