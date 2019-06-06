В Мордовии осужденные создали вечерние наряды из подручных средств

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло мероприятие под названием «Модный приговор».

В рамках указанного мероприятия осужденные создавали вечерние наряды из подручных средств. На суд жюри были представлены несколько костюмов, среди которых «Модница», «Фантазия», «Вдохновение», «День и ночь», «Готическая мечта», «Лебединая песня».

В роли ведущего и экспертов также выступили осужденные.

Мероприятие прошло изысканно и ярко.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su