В Мордовии полицейские пресекли незаконную игорную деятельность

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали участников преступной группы, занимавшейся незаконной игорной деятельностью.

Стражами порядка было установлено, что с июня прошлого года несколько жителей Мордовии, действуя в составе организованной преступной группы, в нескольких помещениях, расположенных на территории Саранска, используя необходимое оборудование, организовали незаконную деятельность с получением дохода.

В ходе проведения обысков в игровых залах и по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли более 20 игровых автоматов и терминалов, телефоны, сим-карты, банковские карты, денежные средства и оружие.

В настоящее время трое подозреваемых в возрасте от 27 до 44 лет задержаны.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже автомагнитолы.

Источник: 13.мвд.рф