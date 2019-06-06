В Саранске 77-летняя пенсионерка упала в салоне автобуса

В Саранске 77-летняя пенсионерка пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Происшествие произошло днём 5 июня в Ленинском районе города. В салоне автобуса марки МАЗ, проезжавшего мимо дома №184, расположенного по адресу – улица Полежаева, упала 77-летняя пассажирка.

Бригада скорой медицинской помощи осмотрела пострадавшую на месте происшествия. Женщине было рекомендовано обследование в условиях стационара.

Известно, что водитель автобуса был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф