В Саранске 46-летний водитель внедорожника сбил 54-летнего велосипедиста

В Саранске 54-летний велосипедист попал под колёса внедорожника.

Происшествие произошло днём 5 июня на территории Октябрьского района Саранска. На 7-м километре дороги, соединяющей Саранск и Кочкурово, 46-летний гражданин, который находился за рулем внедорожника марки «Тойота», совершил наезд на 54-летнего велосипедиста.

Велосипедист доставлялся в ГБУЗ РМ МРКЦБ, где ему была оказана медицинская помощь.

Известно, что в момент ДТП водитель внедорожника был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф