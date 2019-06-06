В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили автобус, перевозивший граждан Узбекистана

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автобус, водитель которого перевозил нескольких граждан Узбекистана.

Днём 5 июня на 70-м километре дороги, пролегающей между посёлком Комсомольский и границей с Чувашией, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД РФ «Ардатовский» был остановлен автобус марки «Мерседес», за рулем которого находился 56-летний мужчина. В салоне транспортного средства в качестве пассажиров находились несколько граждан Узбекистана.

Для проверки законности пребывания на территории России, а также соблюдения требований миграционного законодательства иностранцы были доставлены в ММО МВД РФ «Ардатовский».

Ранее сообщалось, что в Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске.

Источник: гибдд.рф