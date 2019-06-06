В Саранске загорелся автомобиль

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Днём 5 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на Лямбирском шоссе. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что горит автомобиль. Огонь охватил транспортное средство на площади 4,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru