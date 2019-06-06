Житель Краснослободского района подозревается в краже квадроцикла

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего местного жителя, который подозревается в краже квадроцикла.

4 июня в полицию обратилась продавщица одного из магазинов Краснослободска, которая сообщила о том, что неизвестный гражданин похитил припаркованный возле торгового заведения детский квадроцикл, использовавшийся в качестве рекламы товара.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 33-летний житель села Мордовские Парки. Выяснилось, что мужчина с женой и несовершеннолетним ребенком приехал в районную больницу. Ожидая супругу, находившуюся на приеме у врача, гражданин направился в ближайший магазин и заметил детский квадроцикл, который в итоге решил украсть. Подозреваемый признал свою вину. Мужчина ранее был судим за совершение аналогичного преступления и по настоящее время находится под административным надзором.

Похищенный детский квадроцикл был изъят по месту жительства подозреваемого.

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Источник: 13.мвд.рф