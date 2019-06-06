Троих жителей Мордовии осудили за убийство и изнасилование знакомого

В Мордовии суд вынес приговор в отношении троих жителей Зубово-Полянского района, обвиняемых в совершении кражи, а также убийстве и изнасиловании своего знакомого.

В ночь на 17 ноября прошлого года в селе Анаево указанного района трое осужденных распивали алкогольные напитки в компании своего 55-летнего знакомого. В ходе попойки между преступниками и их 55-летним собутыльником вспыхнула ссора из-за малозначительного повода. В процессе выяснения отношений осужденные жестоко избили пострадавшего, а затем один из злоумышленников надругался над мужчиной. После этого 55-летний гражданин скончался.

Труп пострадавшего преступники сбросили в канализационный колодец, а из его дома похитили продукты и бытовую технику.

Решением суда в отношении одного из преступников была избрана мера наказания в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы, второй участник преступления был приговорен к 12 годам лишения свободы, третий злоумышленник проведет в тюрьме 10,5 лет.

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Источник: 13.мвд.рф