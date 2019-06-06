В Ромодановском районе горели надворные постройки и дачный домик

В Ромодановском районе произошло возгорание дачного домика и надворных построек.

Вечером 5 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Курилово. На улице Центральной загорелись надворные постройки и дачный домик. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 40 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru