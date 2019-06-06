В Саранске были задержаны 16-летний парень и 34-летний мужчина, подозреваемые в краже велосипедов

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка и 34-летнего мужчину, которые подозреваются в краже велосипедов.

3 июня в полицию обратилась жительница Саранска, которая сообщила, что неизвестные преступники похитили из подъезда дома, расположенного по адресу – улица Лихачева, два принадлежащих ей велосипеда.

По подозрению в совершении указанного преступления стражи порядка задержали 16-летнего парня и ранее судимого 34-летнего мужчину. Один из украденных велосипедов был изъят.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе был задержан местный житель, подозреваемый в краже квадроцикла.

Источник: 13.мвд.рф