На дорогах Мордовии работает «Паркон»

На дорогах Мордовии снова работает специальное техническое средство «Паркон».

Должностными лицами ЦАФАП ГИБДД МВД по Мордовии за пять месяцев нынешнего года по результатам работы комплексов фотовидеофиксации было возбуждено свыше 60 тыс. дел об административных правонарушениях. От взыскания административных штрафов по постановлениям фотовидеофиксации доходная часть регионального бюджета пополнилась на сумму около 33 млн рублей.

В местах установки стационарных комплексов фотовидеофиксации в прошлом году было ликвидировано 15 мест концентрации ДТП.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф