66-летняя жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме нескольких иностранцев

66-летняя жительница Саранска фиктивно прописала в своем доме нескольких граждан Узбекистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 66-летняя жительница Саранска фиктивно зарегистрировала в своем доме, расположенном на территории села Пайгарма Рузаевского района, троих граждан Узбекистана 29-, 35- и 40-летнего возраста, заведомо зная о том, что они будут проживать по другому адресу.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД остановили автобус, перевозивший граждан Узбекистана.

Источник: 13.мвд.рф