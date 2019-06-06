Прокуратура Торбеевского района устраняет нарушения трудового законодательства

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры проводят активную работу в сфере устранения нарушений трудового законодательства.

На протяжении пяти первых месяцев нынешнего года сотрудниками прокуратуры указанного района было выявлено более 40 нарушений закона в рассматриваемой сфере, принесено 8 протестов, внесено 5 представлений. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности было привлечено 6 лиц, к административной – 9.

Принятые прокуратурой меры позволили восстановить права на оплату труда 33 работников различных организаций на общую сумму более 400 тыс. рублей.

К примеру, в мае нынешнего года была погашена задолженность по зарплате в ОАО «Вастома» на сумму более 345 тыс. рублей, образовавшаяся ещё в 2014 году.

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Источник: prokrm.ru