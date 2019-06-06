Житель Зубово-Полянского района, зарезавший гражданскую жену, отправится в тюрьму

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении 27-летнего жителя Зубово-Полянского района, который зарезал свою гражданскую супругу.

В ночь на 27 сентября прошлого года 27-летний преступник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире, расположенной в посёлке Явас. Из-за личной неприязни молодой человек поссорился со своей сожительницей. В процессе выяснения отношений парень исполосовал гражданскую жену ножом. От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась.

Решением Зубово-Полянского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии с целью изменения указанного постановления, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru