В УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы с преподавательским составом

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-методические сборы с преподавательским составом.

В указанных сборах приняли участие преподаватели Зубово-Полянского педагогического колледжа. В ходе занятия была обсуждена организация внеаудиторной самостоятельной работы.

Были рассмотрены проблемные вопросы, педагоги колледжа умело вовлекали аудиторию в обсуждение, поделились опытом, а также продемонстрировали образцы работ и проектов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su