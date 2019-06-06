В Мордовии прокуратура санкционировала арест имущества предприятия, имеющего долги

В Мордовии прокуратура санкционировала арест имущества предприятия, которое не выполнило обязанности по уплате налогов.

По причине неисполнения ООО «Березниковская ПМК» обязанности по уплате налогов межрайонная инспекция ФНС РФ №3 по Мордовии обратилась в прокуратуру района с постановлениями о наложении ареста на имущество должника.

Прокурор Большеберезниковского района принял решение о санкционировании ареста имущества указанного общества на сумму более 600 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru