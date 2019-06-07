В Саранске из-за футбола ограничат продажу спиртного

В Саранске 8 июня будет ограничена продажа спиртного.

Стоит отметить, что данное ограничение касается только спиртного, разлитого в стеклянные тары. Горячительные напитки в пластиковых бутылках будут продаваться без каких-либо запретов. Также необходимо обратить внимание на то, что алкогольная продукция в стеклянной таре не будет продаваться в радиусе 500 метров от стадиона «Мордовия Арена». В остальной части города продажа спиртного будет осуществляться в обычном режиме.

Рассматриваемые ограничения вводятся по причине того, что 8 июня в Саранске пройдет матч между сборными России и Сан-Марино по футболу.

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Источник: mk-saransk.ru