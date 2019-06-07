В селе Старое Шайгово в результате пожара погибли два человека

В селе Старое Шайгово произошел пожар, в результате которого погибли два человека.

В ночь на 7 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Центральной загорелся двухквартирный жилой дом №1.

Жильцы одной из квартир указанного дома обнаружили, что из соседней квартиры исходит запах гари и дыма. Не сумев достучаться до хозяев, сельчане вызвали пожарных.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений имело место горение кровли дома. В квартире, в которой вспыхнул огонь, пожарные обнаружили трупы мужчины 1983 года рождения и женщины 1986 года рождения.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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Источник: 13.mchs.gov.ru