В селе Старое Шайгово в результате пожара погибли два человека

В селе Старое Шайгово произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
В ночь на 7 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Центральной загорелся двухквартирный жилой дом №1.
Жильцы одной из квартир указанного дома обнаружили, что из соседней квартиры исходит запах гари и дыма. Не сумев достучаться до хозяев, сельчане вызвали пожарных.
К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений имело место горение кровли дома. В квартире, в которой вспыхнул огонь, пожарные обнаружили трупы мужчины 1983 года рождения и женщины 1986 года рождения.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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Источник: 13.mchs.gov.ru