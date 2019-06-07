Сотрудники МЧС предупредили о сильной жаре в Мордовии в ближайшие дни

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Мордовии о том, что на протяжении нескольких ближайших дней на территории региона ожидается жаркая погода.

В дневное время суток в Мордовии воздух будет прогреваться до 31 градуса выше нуля.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям Мордовии запастись дополнительными емкостями и при необходимости заранее заполнить их водой, приготовить приемлемую для условий жары одежду, экономно расходовать воду, а также не употреблять алкогольные напитки, поскольку это может привести к ухудшению общего состояния организма.

Также читайте о том, что глава Саранска провел личный прием граждан.

Источник: 13.mchs.gov.ru