В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в закрытом кинотеатре

В Саранске произошел пожар в закрытом кинотеатре.

6 июня задымление было зафиксировано в закрытом кинотеатре «Победа», который расположен по адресу – проспект Ленина. По предварительной информации, во время проведения сварочных работ искра попала на тряпку, из-за чего последняя загорелась. Огонь был потушен ещё до приезда пожарных. Площадь распространения пламени составляла 1 квадратный метр.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

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Источник: 13.mchs.gov.ru