37-летний житель Рузаевки во время ссоры несколько раз ударил топором 27-летнего парня

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который несколько раз ударил своего собутыльникам топором по голове.

Недавно три жителя Рузаевки распивали алкогольные напитки в гараже одного из них. В ходе попойки между 37-летним участником застолья и его 27-летним собутыльником вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший мужчина несколько раз ударил оппонента топором по голове. После этого 37-летний гражданин, осознав произошедшее, отвез пострадавшего в больницу на автомобиле третьего участника застолья.

В отношении 37-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время гражданин находится под домашним арестом.

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Источник: 13.мвд.рф