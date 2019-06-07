В УФСИН РФ по Мордовии были проведены учебно-методические сборы.

В первый день сборов были проведены лекционные занятия, а также практические занятия на базе исправительной колонии №10. До участников сборов были доведены правила оказания первой медицинской помощи, а также были рассмотрены вопросы организации швейного производства, работы сувенирного участка, цеха металлообработки и подсобного хозяйства.

В рамках второго дня сборов были проведены лекционные занятия, а также практические занятия на учебных местах, организованных непосредственно на производственных объектах промышленной зоны исправительной колонии №5. Обсуждались вопросы, касающиеся профилактики производственного травматизма, особенности организации работы участков по производству макаронных и колбасных изделий, окон и дверей из ПВХ-профиля, а также тепличного хозяйства.

Завершились сборы итоговой проверкой полученных знаний.

Ранее сообщалось, что в УФСИН РФ по Мордовии прошли учебно-методические сборы с преподавательским составом.

Источник: 13.fsin.su