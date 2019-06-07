Житель Нижегородской области привез в Мордовию самодельную пушку

В Атюрьевском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли самодельное огнестрельное оружие у жителя Нижегородской области.
Стражами порядка было установлено, что житель Нижегородской области в период с 2013 года по конец февраля нынешнего года на противозаконных основаниях хранил кустарно изготовленную пушку в городе Саров. Мужчина привез самодельное огнестрельное орудие в Атюрьевский район в качестве реквизита для театрализованной исторической реконструкции.
Известно, что в процессе изготовления орудия жителю Нижегородской области оказывал помощь ещё один мужчина.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.
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Источник: 13.мвд.рф