Житель Нижегородской области привез в Мордовию самодельную пушку

В Атюрьевском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли самодельное огнестрельное оружие у жителя Нижегородской области.

Стражами порядка было установлено, что житель Нижегородской области в период с 2013 года по конец февраля нынешнего года на противозаконных основаниях хранил кустарно изготовленную пушку в городе Саров. Мужчина привез самодельное огнестрельное орудие в Атюрьевский район в качестве реквизита для театрализованной исторической реконструкции.

Известно, что в процессе изготовления орудия жителю Нижегородской области оказывал помощь ещё один мужчина.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Также читайте о том, что в Рузаевке мужчина во время ссоры несколько раз ударил собутыльника топором по голове.

Источник: 13.мвд.рф