В Саранске разыскивается женщина, подобравшая утерянное золотое кольцо

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов устанавливается личность женщины, которая подобрала утерянное золотое кольцо.

Днём 3 июня неизвестная гражданка, находясь возле дома №22а, расположенного по адресу – улица Володарского, подобрала утерянное золотое кольцо.

Известно, что разыскиваемая женщина была одета в платье до колен с коротким рукавом, а также имела при себе сумку белого цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении гражданки, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8-917-696-99-05, 29-90-02, 29-90-17.

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Источник: 13.мвд.рф