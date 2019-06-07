Полицейские изъяли наркотики у 28-летнего жителя посёлка Луховка

В посёлке Луховка сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у 28-летнего парня.

В ходе досмотра 28-летнего жителя указанного посёлка, не имеющего определенных занятий, сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой более 1 грамма.

Было возбуждено уголовное дело по данному факту. В отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф