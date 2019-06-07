Житель Инсарского района подозревается в краже рыбы из частного пруда

В Инсарском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в краже рыбы из частного пруда.

Вечером 23 мая 56-летний житель указанного района пришел порыбачить на водоём, расположенный неподалеку от села Ямщина. Мужчина знал о том, что это водохранилище находится под охраной и было арендовано жителем села Ковылкино, который разводит в нём рыбу.

56-летний гражданин выловил более 9 кг карпа. Сторож водоёма заметил мужчину и сделал ему замечание. После этого подозреваемый бросил удочку и принялся бежать. В кратчайшие сроки мужчину задержал полицейский.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф