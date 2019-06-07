В Мордовии прокуратура оспорила в суде две сделки по незаконной передаче в аренду объектов теплоснабжения

В Мордовии прокуратура оспорила в суде две сделки по незаконной передаче в аренду 18 объектов теплоснабжения.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что администрация Зубово-Полянского муниципального района передала в аренду двум коммерческим организациям 18 объектов теплоснабжения, срок эксплуатации которых составляет от 10 до 40 лет. При передаче в аренду указанных объектов были нарушены требования действующего законодательства.

Прокуратурой республики в арбитражном суде были оспорены две сделки по незаконной передаче в аренду муниципального имущества жилищно-коммунального назначения.

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Источник: prokrm.ru