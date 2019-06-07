В Инсарском районе в ДТП погиб 47-летний мужчина

В Инсарском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 47-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 6 июня на 1-м километре дороги, соединяющей Инсар и Казеевку. По предварительной информации, 47-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

От полученных телесных повреждений водитель иномарки скончался на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф