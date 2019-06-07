В Саранске проводится проверка по факту массовой гибели рыбы

В Саранске началась проверка по факту инцидента на реке Саранке.

6 июня на указанной реке была зафиксирована гибель рыбы. В настоящее время рассматриваются несколько версий случившегося.

Сейчас ведется расчистка зеркала воды от водорослей и погибшей рыбы, а также проводится водообновление. Были взяты пробы воды.

В настоящее время какая-либо угроза для здоровья человека и окружающей среды отсутствует.

Популяция рыбы в Саранке будет восстановлена посредством запуска мальков.

Причина гибели рыбы будет доведена до сведения общественности.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru