В Саранске проводится проверка по факту массовой гибели рыбы

В Саранске началась проверка по факту инцидента на реке Саранке.
6 июня на указанной реке была зафиксирована гибель рыбы. В настоящее время рассматриваются несколько версий случившегося.
Сейчас ведется расчистка зеркала воды от водорослей и погибшей рыбы, а также проводится водообновление. Были взяты пробы воды.
В настоящее время какая-либо угроза для здоровья человека и окружающей среды отсутствует.
Популяция рыбы в Саранке будет восстановлена посредством запуска мальков.
Причина гибели рыбы будет доведена до сведения общественности.
По информации пресс-службы администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru