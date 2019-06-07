В Ромодановском районе 32-летний водитель иномарки сбил насмерть 26-летнюю девушку

В Ромодановском районе 26-летняя девушка погибла под колёсами иномарки.

Трагическое происшествие произошло поздним вечером 6 июня на 29-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительным данным, 26-летняя гражданка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В этот момент на девушку совершил наезд автомобиль марки «Киа-Рио», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте инцидента. Труп девушки был направлен в морг.

Ранее сообщалось, что 6 июня в Инсарском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 47-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф