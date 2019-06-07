В Саранске пьяный водитель легковушки врезался в грузовик

В Саранске пьяный автомобилист врезался в грузовик.

Происшествие произошло днём 6 июня в Октябрьском районе города. На 10-м километре Восточного обхода Саранска 35-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Ниссан» в состоянии алкогольного опьянения, врезался в грузовик марки КамАЗ, припаркованный у края проезжей части.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Мужчина доставлялся в ГБУЗ РМ «МРЦКБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Сотрудники ГИБДД составили административный материал в отношении водителя иномарки.

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Источник: гибдд.рф