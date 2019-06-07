В Саранске 60-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса

В Саранске 60-летняя женщина получила телесные повреждения в результате падения в салоне автобуса.

Происшествие произошло днём 6 июня на территории Октябрьского района Саранска. 54-летний водитель автомобиля марки «Форд», проезжая мимо дома №1, расположенного по адресу – улица Волгоградская, не предоставил преимущество в движении автобусу марки МАЗ. 56-летний мужчина, управлявший вторым транспортным средством, применил экстренное торможение, дабы избежать столкновения. В этот момент в салоне автобуса упала 60-летняя пассажирка.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Женщине было назначено амбулаторное лечение.

В отношении 54-летнего автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф