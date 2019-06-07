Владимир Волков обсудил проект развития аэропорта Саранска с главой компании «Новапорт»

Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с руководителем компании «Новапорт» Романом Троценко.

Указанная компания является крупнейшей в России сетью региональных аэропортов, специализирующейся на реализации программ развития аэропортовых комплексов.

В ходе беседы с Романом Троценко Владимир Волков обсудил инвестиционный проект по развитию аэропортового комплекса Саранска. Данный проект предусматривает расширение возможностей аэропорта в части внутренних перевозок и организацию международного авиасообщения.

По информации «Известий Мордовии».

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