В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день остановили три машины, которые находятся в розыске

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день остановили три автомобиля, которые находятся в розыске.

Утром 6 июня на 9-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ичалки и Большое Игнатово, сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21113 под управлением 33-летнего мужчины, государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации которого находятся в розыске.

Днём 6 июня в Саранске сотрудники ГИБДД остановили на улице Косарева автомобиль марки «Лада-Приора», которым управлял 33-летний мужчина. В ходе проверки документов выяснилось, что транспортное средство находится в розыске. Спустя несколько часов на той же улице был остановлен автомобиль марки ВАЗ-210740 под управлением 25-летнего парня, государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации которого находятся в розыске.

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Источник: гибдд.рф