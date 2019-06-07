Три уроженца Нижегородской области произвели незаконную вырубку деревьев в Мордовии

В Ичалковском районе сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нарушения режима особо охраняемой природной территории.

В ноябре прошлого года в национальном парке «Смольный», являющимся особо охраняемой территорией, три уроженца Нижегородской области 42-, 43- и 60-летнего возраста занимались обслуживанием линий электропередач. В 104-м квартале Барахманского участкового лесничества с целью доведения ширины просеки до нормативных значений высоковольтной линии мужчины произвели вырубку 175 деревьев различных пород.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф