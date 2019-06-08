Житель Саранска поблагодарил участкового за поимку преступника, укравшего у него сумку

В Саранске пенсионер выразил благодарность участковому уполномоченному отдела полиции №4 за профессионализм.

Утром 25 мая пенсионер, который работает дворником в одном из банков Саранска, оставил без присмотра свою сумку с личными вещами и паспортом в помещении, где расположены банкоматы. Спустя некоторое время гражданин обнаружил пропажу. Прибывший на место инцидента лейтенант полиции Павел Надькин заверил пострадавшего, что в кратчайшие сроки найдет злоумышленника.

Вечером того же дня преступник был задержан. Сумка была возвращена законному владельцу.

В благодарственном письме пенсионер отметил, что люди, подобные лейтенанту Надькину, являются бесценным капиталом МВД.

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Источник: 13.мвд.рф