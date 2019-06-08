В Мордовии могут создать центр тракторостроения

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с новым руководителем группы компаний «Тракторные заводы» Андреем Водопьяновым.

Андрей Водопьянов проинформировал Владимира Волкова о текущей ситуации на саранском заводе «САРЭКС», а также о предпринимаемых мерах по загрузке действующего производства.

Кроме того, отдельное внимание было уделено обсуждению планов по созданию на базе указанного предприятия центра тракторостроения. В ближайшее время данный вопрос будет обсужден более детально.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что Владимир Волков обсудил проект развития аэропорта Саранска с главой компании «Новапорт».