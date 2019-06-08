В Кадошкинском районе продукты в одну из школ поставлял родственник директора

В Кадошкинском районе был привлечен к ответственности директор школы, который заключил договор на поставку продуктов со своим родственником.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что директор одной из местных школ заключил договор на поставку продуктов с индивидуальным предпринимателем, который является его близким родственником. О своей заинтересованности администрацию Кадошкинского района руководитель образовательной организации до заключения договора не уведомил, что является нарушением действующего законодательства.

Директор школы был привлечен к дисциплинарной ответственности.

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Источник: prokrm.ru