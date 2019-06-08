Уроженка Тульской области подозревается в краже денег у жителя Саранска

Полицейские Саранска задержали уроженку Тульской области, которая подозревается в краже денежных средств.

Недавно в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД РФ по городскому округу Саранск обратился 43-летний местный житель, который сообщил, что он, находясь в Москве, познакомился с 39-летней уроженкой Тульской области и пригласил её к себе домой. Приехав в Саранск, заявитель дал новоиспеченной знакомой свою банковскую карту, сообщил пин-код и попросил купить продукты в ближайшем магазине. Спустя некоторое время горожанин получил уведомление о том, что с его счета были сняты денежные средства в сумме 37,4 тыс. рублей, а женщина перестала выходить на связь.

Стражи порядка установили, что уроженка Тульской области, сняв деньги с банковской карты пострадавшего, на такси уехала в Нижний Новгород. В кратчайшие сроки подозреваемая была задержана и доставлена в Саранск.

В отношении уроженки Тульской области было возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

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Источник: 13.мвд.рф