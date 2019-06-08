В Ичалковском районе горело частное подворье

В Ичалковском районе произошло возгорание жилого дома и надворной постройки.

Утром 7 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Троицкий. На улице Мирной загорелись жилой дом №30 и надворная постройка. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 130 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома и надворной постройки устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в селе Старое Шайгово в результате пожара погибли два человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru