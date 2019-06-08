В Зубово-Полянском районе сотрудник ОАО «Радиодеталь» обвиняется в коммерческом подкупе

В Зубово-Полянском районе заместитель начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Радиодеталь» пойдет под суд по обвинению в коммерческом подкупе.

Обвиняемый в период с 2015 года по минувший год обеспечил отбор как единственного поставщика ООО «Медные сплавы» при поставке латунной ленты в ОАО «Радиодеталь». В качестве вознаграждения за противоправные деяния подсудимый получил денежные средства в размере более 1,7 млн рублей от директора ООО «Медные сплавы».

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении Зубово-Полянского районного суда.

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Источник: prokrm.ru