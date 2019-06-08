В Саранске глава ТСЖ был привлечен к ответственности за задолженность по электроэнергии

В Саранске сотрудниками прокуратуры было зафиксировано нарушение жилищного законодательства.

Прокуратурой Октябрьского района Саранска было установлено, что в июле 2013 года между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ТСЖ ул. Т. Бибиной, д. 9/2 был заключен договор энергоснабжения.

На протяжении минувшего года ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за предоставленную коммунальную услугу по электроснабжению ТСЖ было начислено более 671 тыс. рублей, из которых управляющей компанией было оплачено лишь 567 тыс. рублей.

Председатель правления ТСЖ был привлечен к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru