В Инсаре горел скутер

В Инсаре пожарные ликвидировали возгорание скутера.

Днём 7 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Коммунистической. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит скутер. Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания скутера в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в селе Старое Шайгово в результате пожара погибли два человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru