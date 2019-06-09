В Чамзинском районе горели сараи

В Чамзинском районе произошло возгорание сараев.
Днём 8 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. На территории микрорайона №1 загорелись сараи. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 800 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания сараев в настоящее время устанавливается.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru