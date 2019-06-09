В Саранске изъяли из оборота поддельную денежную купюру

В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Сотрудники одного из банков Саранска во время пересчета выручки, поступившей в сейф-пакете из магазина, специализирующегося на продаже продуктов питания, алкогольной и безалкогольной продукции, а также бытовой химии и средств личной гигиены, обнаружили поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей.

Фальшивая банкнота имеет следующие несоответствия: отсутствие фрагментов свечения рисунка в инфракрасных лучах, радужного свечения, металлизированная нить выполнена путем теснения полимерной ленты между слоев бумаги, микроперфорация выполнена путем прокола.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф